Largoni stresin me këto 5 hapa

Shtuar më 11/07/2017, ora 17:12

Stresi është një gjendje nervore që kur arrin në një masë të pakontrollueshme shkakton shumë sëmundje dhe dëmton sistemin imunitar të njeriut.Por ka disa mënyra si mund ta menaxhoni që t’i largoheni stresit 1. Hedh Veset E Këqia – Nëse vesi i juaj i keqë është dehja, pirja e duhanit apo të ushqyerit me ushqim të keqë (apo kombimin i të gjithave nga pak), sa më herët të kuptosh situatën dhe i largon ato shprehi aq më shpejtë trupi juaj do të tregoj shenja çlirimi dhe kështu bien edhe nivelet e stresit 2. Qëndro i Fokusuar – Njerëzit që mësojnë si të përballen me stresin shpejt e kanë zbuluar se mënyra e thjeshtë se si të jesh në binarë për të ditur çfarë duhet bërë është të përgatitesh listën e gjërave që duhet bërë për çdo ditë. Kjo të ndihmon kundër mungesës së koncentrimit që ke përjetuar së fundi dhe i lejon mendjes të pushoj, kështu duke liruar stresin 3. Bëj Diçka – Atë që janë të prekur nga stresi largohen nga aktivitetet sociale nga turpi… me fjalë të tjera janë tipa të turpshëm. Kjo nuk është e mirë. Lidhu me shokët e vjetër, leje ndonjë takim kafeje apo shko në vendin ku ke bërë qejf përpara dhe kënaqu për disa orë. Kjo është shumë e kënaqshme dhe nëse e bënë rregullisht – s’është e thënë ta bësh për ditë – mund të zvogëloni nivelet e përgjithshme të stresit për një tonë!4. Pastro – E njeh atë ndjenjën që kemi pasi të kemi pastruat shtëpinë poshtë e lartë shumë mirë? Një mënyrë shumë e shpejtë se si të lirojmë stresin është thjeshtë të fillojmë të heqim të pisllëkun – të pastrojmë. Pastroje një dhomë, shtëpi, tavolinën apo çka do qoftë, e kur të përfundosh do të ndjeni lirim të menjëhershëm të stresit 5. Fokusohuni në Pozitiven – Ulu, relaksohu, dhe fokuso tërë energjinë e mendjes në at se çka është duke ndodhur në jetën tuaj. Ndoshta mendon se e tërë bota është kundër teje, por për shumë nga ju që e lexoni këtë, ndoshta ka edhe shëmë gjëra të mira që po ju ndodhin në jetë në të cilat mund të koncentroheni e kështu të largoni mendimet negative stresuese. Energjia pozitive mund të shëroj në shumë aspekte. /albeu.com/