Largoni herpesin me mjaltë

Shtuar më 20/08/2017, ora 17:25

Sesa i shwndetshwm wshtw mjalti tw gjithw e dinw por ama ai ka efekt edhe pwr probleme si herpesi Nëse tashmë keni herpes (ethe) në buzë, mënyra natyrale më e mirë është me anë të mjaltit.Ju mund ta lyeni pjesën ku keni herpesin me mjaltë, katër herë në ditë. Efekti do të jetë i menjëhershëm, ndërkaq herpesi do të zhduket brenda tre ditësh.Është shumë e rëndësishme që vendin ku e lyeni me mjaltë duhet ta lini të thahet në mënyrë që të jetë kurativ. /albeu.com/