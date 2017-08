Largoni gërhitjen me vetëm këto ushtrime

Shtuar më 04/08/2017, ora 17:52

Ushtrimi për gjuhën , me ndihmën e kësaj vegle, është shpresë e re për të gjithë ata gërhasin, por edhe për ata që flenë në një dhomë. Aktualisht këtë teknologji po e testojnë në Tajvan.Aparati “trajnues i muskujve të gjuhës ” ka një gyp të vogël të mbushur me ajër në njërën anë. Fundin e gypit, i cili është i mbushur me ajër, gërhitësi e fut në gojë derisa e vë gjuhën në pozita të ndryshme, lart dhe poshtë.Gjithë kohës gjuhën patjetër duhet ta mbani pranë aparatit duke e shtyrë lehtësisht në mënyrë që të tërheqë muskulin. Disa nga muskujt të cilët kontrollojnë gjuhën , janë të lidhur me muskujt dhe indet e fytit.Qëllimi është që me këto ushtrime të forcohen 8 muskuj të gjuhës në mënyrë që të pengohet lirimi i pjesës së rëndësishme të indit. Indi në gojë lirohet gjatë gjumit, si dhe gjuha.Për shumicën e njerëzve, ky nuk është problem. Problem është te njerëzit me apne, të cilët dinë të ndalen së marri frymë edhe nga 10 sekonda, derisa të mos e kuptojë këtë truri dhe të dërgojë sinjal që muskujt të tendosen dhe që trupi të vazhdojë të marrë frymë normalisht.Couple in bed while the woman is trying to sleepUshtrimet për gjuhën të cilat mund t’i bëni edhe vetë:Ngrini majën e gjuhës deri te qiellza dhe kthejeni prapa. Përsëriteni 20 herë.Lehtë thithni gjuhën në drejtim të fytit, duke e mbajtur lehtë gjuhën për qiellze. Përsëriteni 20 herë.Hapeni gojën dhe detyrojeni pjesën e poshtme të gjuhës të qëndrojë në fund të gojës derisa maja e gjuhës prek dhëmbët e poshtëm. Përsëriteni 20 herëShqiptoni “Aaaaaa” bash sikur të jeni para mjekut. Përsëriteni 20 herë.Lani duart dhe vendoseni gishtin tregues nga ana e brendshme e faqes dhe pak zgjateni nga poshtë. Kështu do të forconi indet e gojës. Përsëriteni 20 herë.Përtypeni ushqimin në të dyja anët e gojës në mënyrë që muskujt e gojës të forcohen njësoj. /Telegrafi/