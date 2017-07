Largoni erën e hudhrës me këtë truk të lehtë

Shtuar më 13/07/2017, ora 17:51

Hudhra eshte përdorur për shekuj me radhë si bimë mjekësore për parandalimin dhe trajtimin e një sërë sëmundjesh.E keqja e kësaj bime është se ka një erë pak të fortë dhe të djeg nëse e konsumon të gjallë. Nëse doni një zgjidhje të shpejtë për t’i shpëtuar erës së keqe që lë hudhra në gojë, po ju sugjerojmë një truk të thjeshtë.Përtypja e gjetheve të mentes, marules dhe mollë ul në mënyrë të konsiderueshme nivelet e përbërësve që shkaktojnë erën keqe në gojë, sipas një eksperimenti të kryer nga hulumtuesit shkencor në Universitetin Shtetëror të Ohajos.Më specifikisht, përbërës dhe enzima të caktuara tek gjethet e mentes, marules dhe mollët ndërveprojnë me përbërësit kimikë që shkaktojnë aromën e hudhrës, duke neutralizuar kështu erën në gojë që lë pas ajo. Molla kundërvepron me hudhrën në gojë dhe stomak për të hequr erën keqe të përbërësve të tyre kimikë, para se ata të arrijnë në rrugët e gjakut.Prandaj molla është më efektive se thjesht larja e dhëmbëve për largimin e erës së keqe ”, shpjegon prof. Sheryl Barringer, autore kryesore e studimit. /albeu.com/