Largojini njollat e errëta në qafë me tre mënyra të thjeshta

Shtuar më 08/07/2017, ora 17:29

Nëse ju shqetësojnë njollat në qafë me ngjyrë të errët zgjidhni një nga tre mënyrat e mëposhtmë natyrale për ti eleminuar.1. Trajtim me lëng limoni Lëngu i limonit heq qelizat e vdekura që gjenden pas qafës dhe e zbardh. Vendosni direkt në lëkurëdisa feta limoni ose lyeni njollat me lëngun e tij.Kujdes: Nuk duhet të ekspozoheni në diell për të paktën 1 orë nga trajtimi pasi mund të keni irritim të lëkurës.Ky trajtim duhet përsëritur 2-3 herë në javë për të arritur rezultate sa më të shpejta.2. Trajtim me kos e tërshërëKosi ka veti anti-infamatore, detoksikuese dhe hidratuese që ndihmojnë në eliminimin e qelizave të vdekura , kurse tërshëra shërben si një pastrues natyral për lëkurën.Në një enë shtoni dy lugë gjellë kos dhe një lugë çaji tërshërë dhe përziejini derisa të formohet një pastë.Vendoseni mbi njollat kafe dhe lëreni të veprojë për disa minuta duke e masazhuar me mollëzat e gishta.3. Trajtim me sodë bukePërzieni një lugë gjelle sodë buke me një filxhan ujë. Aplikojeni masën e përgatitur në zonat problematike dhe prisni derisa të thahet.Shpëlahuni me ujë të pastër. Aplikojeni këtë metodë çdo mbrëmje. /albeu.com/