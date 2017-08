Ky është numri i ndjekësve që duhet për të fituar para nga Instagrami

Shtuar më 11/08/2017, ora 17:01

Përdoruesit e Instagram -it me ndjekës nga 50 K deri në 200 K mund të fitojnë më shumë se 1 mijë dollarë për çdo foto të sponsorizuar që ata postojnë.Paratë që kompani të ndryshme po investojnë në këtë rrjet po rriten në mënyrë të qëndrueshme. Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Mediakix, kjo industri e cila gjeneron afërsisht 500 milionë dollarë, do të shkojë deri në 5-10 miliardë dollarë në vitin 2020.Këto para nuk shkojnë vetëm për personat e famshëm, por edhe tek ata përdorues të Instagram -it që kanë nga 50,000 deri në 200,000 ndjekës , të cilët po marrin një pjesë shumë të mirë të këtyre fitimeve.Në një artikull të fundit të botuar në “The New Yorker” nga Rachel Monroe, ai tregon se takoi dy prej çifteve që aktualisht kanë një numër shumë të madh ndjekësish në Instagram të njohur nën emrin “Where’s My New Office Now” dhe “Do You Travel”, fitimet e të cilëve shkojnë nga 500 deri në 9,000 dollarë për foto Çifti Emily King dhe Corey Smith, të njohur me llogarinë e tyre në Instagram “Where’s My New Office Now” ka rreth 149,000 ndjekës , numër ky që është gjithmonë në rritje.Ata mund të fitojnë nga 500 deri në 1,500 dollarë për çdo foto të sponsorizuar. Menjëherë pas postimit të artikullit nga Rachel Monroe në “The New Yorker” në fillim të prillit, llogaria e tyre në Instagram u rrit me 7,000 ndjekës . /albeu.com/