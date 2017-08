Ky djalë bën art duke përdorur vetëm spray (VIDEO)

Shtuar më 11/08/2017, ora 16:41

Ndoshta ju ka ndodhur të shihni artistë të ndryshëm në botë që pikturojnë me lloj lloj gjërash të cuditshme por videoja më lart vërtet që do t'ju mahnisë.Djali në video pikturon një ujk dhe hënën vetëm me spray Sigurisht që piktura në fund del e mrekullueshme por theksi bie mbi mënyrën sesi krijohet ajo.Hapat tregohen në video një nga një. /albeu.com/