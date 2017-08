Kujdes me përdorimin e penelit në sytë tuaj

Shtuar më 15/08/2017, ora 17:28

Peneli momentalisht është trendi i momentit por vajzat rralle kujtohen se në fakt duke e vendosur përditë prishin formën e syrit dhe njëkohësisht e dëmtojnë atë.Nëse lexoni studimin e fundit të publikuar në “Eye and Contact Lens” do të tregoheni më të kujdesshëm në aplikimin e penelit ose do të hiqni dorë prej tij.Sipas Daily Mail studimi ka treguar se aplikimi penelit në brendësi të syrit , përveçse është shumë i dëmshëm, mund edhe të deformojë formën e tij.Studiuesit sugjerojnë më mirë përdorimin e tonit të errët, nëpërmjet një aplikimi të kujdesshëm me anë të një furçeje.Në pjesën e poshtme të syrit nuk është aspak i sugjeruar përdorimi i penelit , për shkak të infeksioneve që shkakton dhe njëkohësisht peneli në pjesën e poshtme ka tendencë ta bëjë syrin të duket më i vogël. /albeu.com/