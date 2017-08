Kujdes kur fryni qirinjtë e ditëlindjes

Shtuar më 14/08/2017, ora 17:43

Riti i fryrjes së qirinjve të tortës është shumë i vjetër dhe simbolizon dëshirën e plotësuar të atij që feston ditëlindjen..Të dhëna të reja tregojnë se rituali i fryrjes së qirinjve mund ta mbushë ëmbëlsirën plot me baktere.Një grup studiuesish nga Clemson University në Karolinën e Jugut zbuloi se pështyma që del për fryrjen e qirinjve rrit bakteret mbi tortë me 1.400 për qind.Dr Paul Daëson , profesor në universitet, ka drejtuart studimin me një grup studentësh të tij për ti bërë të mendojnë për sigurinë ushqimore.“Idenë e mora nga vajza ime teksa po bisedonim në një darkë të zakonshme kur po i shpjegoja asaj projektin”, thotë Daëson .Pavarësisht rezultatit të studimit, Dr. Daëson thotë se këto të dhëna nuk duhet të shkatërrojnë festat e ditëlindjes shrkuan ekspress.“Për mendimin tim jeni mirë nëse hani tortën ditëlindjes së dikujt që i ka fryrë qirinjve . Nuk mendoj se do sëmureni”, shpjegon ai.Megjithatë nuk e mohon se do të shmangnte të hante tortën dikujt që ishte mund të dukej i lodhur, por në të kundërt nuk ka asnjë problem. /albeu.com/