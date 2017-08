Kujdes, këto kërpudha janë helmuese

07/08/2017

Kërpudhat janë vërtet të shqyeshme por ama duhen zgjehdur e shumë kujdes sepse mund të qëllojë që të zgjedhim një helmuese Është shumë e vështirë, nëse jo e pamundur, për të specifikuar rastet e helmimit nga kërpudha , të cilat ndodhin çdo vit në Europë.Në nivel evropian, sipas burimeve të besueshme, helmimi i dokumentuar do të jetë rreth 10,000 çdo vit, ndërsa vdekjet ishin mesatarisht në mes të 200 dhe 300 në vit. Në Evropë, shumica e kërpudhave janë të ngrënshëm, ndërsa speciet toksike janë rreth 50 (vetëm rreth 1%). Njohja e kërpudhave ushqimor kërkon më shumë njohuri të specieve helmuese Gjatë viteve disa modele janë propozuar për të klasifikuar skematike e helmimit nga kërpudhave. Amanita Verna, lulëzon në pranverë dhe mund të dallohen nga champignon ngrënshëm kërpudha për VOLVA e saj të zgjeruar që është plotësisht nën tokë. Ajo është një ndërtesë helmues vdekjeprurës i njohur edhe me emrat pranverës Amanita apo zgjebe. Kërpudha të tjera janë vdekjeprurëse virosa helmuese Amanita , me nofkën për ngjashmërisë së saj me një kërpudha ushqimor, si ovolo ovolo keqe apo të rreme apo edhe ovaccio. Ajo rritet në pyjet e pemëve halore apo gjetherënës, ai nuk është i përhapur, por ende merr numri i saj. Është një helmuese dhe vdekjeprurëse si phalloides Amanitide dhe Verna. Përsëri, kërpudhat mund të ngatërrohet me kërpudha të përbashkëta. Kërpudha të tjera janë vdekjeprurëse Amanita phalloides helmuese ose Warbler zgjebe. Kjo kërpudhat është më vdekjeprurës: 50 gram janë të mjaftueshme për të shkaktuar vdekjen. Përsëri, vdekjet lindin sepse kjo kërpudhë vdekjeprurës ngjan disa kërpudha ushqimor. Konfuzioni ndodh kur koleksionist beson se ai ka marrë një ovolo mirë, ende të mbyllur në VOLVA e saj, ose, për shkak të ngjyrës së saj që i ngjan fuqishëm virescens Russula, i Verdone njohur. Verdone është lehtësisht e dallueshme nga vdekjeprurës falloide kërpudha Amanita për shkak se ajo nuk posedon "e VOLVA, ajo 'unazë. Kjo është një gabim i bërë nga shumë cektësi, por një gabim është fatale.Një tjetër kërpudhat vdekjeprurës është orellanus Cortinarius, i quajtur zakonisht cortinario Orellano. Ajo është një ndërtesë helmues shumë e rrezikshme dhe vdekjeprurëse. Dehje ka një inkubacion të gjatë kështu që rezultati mund të ndodhë pas disa ditë pas gëlltitje.Për të përfunduar listën e kërpudhave helmuese vdekjeprurëse në Itali, ne raportojmë cristata Lepiota, i quajtur gjithashtu bat daulle, ose cucamela bubbola. Ajo shkakton helmim të ngjashme me ato të përmendura tashmë phalloides Amanita . Të gjitha speciet e vogla të gjinisë Lepiota janë helmuese . Kushtoj vëmendje në mbledhjen e daulles shkopinj në miniaturë. Të daulle shkopinj janë të ngrënshëm vetëm ato nga madhësia shumë të mëdha. helmuese , listaKëtu është një listë e kërpudhave helmuese që mund të sjellë komplikime të rënda, por, në përgjithësi, nuk çojnë në vdekje.Agaricus xanthodermusMuscaria Amanita Amanita pantherinaBoletus satanasPurpureus boletusAtramentarius CoprinusEntoloma sinuatumGyromitra esculentaFasciculare HypholomaLactarius torminosusOmphalotus oleariusInvolutus PaxillusRamariaScleroderma citrinumTricholoma pardinumSciodes Tricholoma