Krijoni vetë një buqetë me lule

Shtuar më 21/08/2017, ora 17:28

Fatmirësisht, krijimi i buqetave me lule , përderisa duket si proces i vështirë, faktikisht është proces shumë i lehtë dhe nuk merr shumë kohë.Më e mira e të krijuarit vet një buqetë me lule është se mund t’i zgjidhni vet lulet, si dhe kurseni para.Hapi i parë: Zgjidhni lulet dhe përgatitni atoTrëndafilat e kuq janë ndër më të zgjedhurit, por ju mund t’i zgjidhni cilat do lule që i dëshironi. Zgjidhni ngjyra interesante dhe bëhuni kreativ.1-Bishtat e luleve pastroni duke ua hequr gjembat.2-Hapi i dytë: Merrni dy lule dhe kryqëzojini ato3-Hapi i tretë: Silleni buqetën dhe shtoni lule me ngjyra tjera për t’u bërë kombinimi interesant4-Hapi i katërt: Lidhni ato5-Përdorni një spango të lezetshme për t’i lidhur ato. Por, nëse nuk keni spango , mund të përdorni edhe lidhëse elastike. /albeu.com/