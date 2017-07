Krijoni një trup me muskuj vetëm me tre zakone

Shtuar më 20/07/2017, ora 17:45

Nëse doni me patjetër që të bëni një trup të tonifikuar dhe plot muskujt kjo gjë nuk është e lehtë por ka disa kushte që duhen plotësuar:1) Të shtojmë trajnimin aerobik në programin tuaj. Të paktën tre ose katër seanca aerobike në javë për 30/40 minuta. Për aerobi do të thotë edhe ecje e shpejtë në tapirulan ose me hap më të ngadaltë, ose biçikletë stërvitje, ose më mirë akoma, me rotacion çdo herë një ushtrim të ndryshëm për trajnim aerobik. Puna aerobike mund të kryhet para apo pas trajnimit peshë.2) Zbritja e peshave, rritja e serive , pakësimi i pushimit midis serive . Nuk ka shumë për të shpjeguar mbi këtë pikë, titulli është shumë i qartë në atë që thotë. Shtoni përsëritjet deri në 12 apo 15 herë për secilën seri, mbani një ritëm të mirë në ekzekutimin e ushtrimeve, dhe sa më pak pushim midis njërës seri dhe tjetrës që vijon.3) Ushqimi . Është e qartë se duhet t’i kushtoni shumë vëmendje ushqimit. Pra, kujdes nga ushqimet yndyrore, të kujdesshëm për të mos ngrënë makarona shumë ose bukë (por mos eliminoni karbohidratet nga ushqimi ), dhe ushqimi juaj i preferuar duhet të jetë i pasur me proteina, natyrisht përveç sallatës së bollshme në mënyrë të shëndetshme. Kjo është e gjitha.Nëse keni punuar mirë gjatë muajve të mëparshëm, kjo është koha për të korrur përfitimet, tonifikim i muskujve, heqim shtresat e yndyrës nën lëkurë,dhe gati për tu admiruar nga vajzat. Vetëm disa javë për të parë rezultatet. /albeu.com/