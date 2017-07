Kjo pije shkatërron kockat dhe ju vazhdoni ta konsumoni çdo ditë

Shtuar më 02/07/2017, ora 16:35

Kockat kryesisht përbëhen nga kolagjeni, një proteinë që siguron një shtresë mbrojtëse të butë, dhe kalciumi një mineral që shton forcën dhe ngurtësinë e tyre. Ky kombinim e bën kockën të fortë dhe mjaft fleksibile për të mbajtur gjithë peshën e trupit. Pijet e gazuara janë konsideruar si pijet më të përdorura kryesisht në Shtetet e Bashkuara, menjëherë pas ujit.Në Shtetet e Bashkuara, çdo person pi 57 litra “ soda ” çdo vit. Dr. West Conner, ka vënë në dukje disa ndikime të rëndësishme që kanë këto pije në trupin e njerëzve. Dr. West Conner thotë se pijet e gazuara dëmtojnë shumë kockat si dhe sjellin dëme të tjera në organizëm.Sipas tij, 10 minuta pasi keni pirë “ soda ” rriten dozat e sheqerit në gjak, kjo sepse vetëm në një gotë me “ soda ” gjenden 10 lugë sheqer, kjo është 100% më shumë se sa doza e lejuar ditore e sheqerit. Pas 20 minutash, trupi është i mbushur me sasi të larta të insulinës dhe glukozës.Pas 60 minutave, sheqeri në trup ka arritur në fazën përfundimtare. Ajo shkakton jo vetëm ndjenjën sikur trupi është i mbushur me energji, por edhe luhatje të humorit te njerëzit.Në fund, shfaqet edhe rreziku i diabetit, për shkak të dozave të larta të insulinës. Shumë njerëz nuk kanë asnjë ide se çfarë bëjnë këto pije në organet e brendshme të njerëzve. /albeu.com/