Kjo maskë bën mrekulli për heqjen e akneve

Shtuar më 15/07/2017, ora 17:25

Aknet janë një problem vërtet serioz dhe ndonjëherë të vënë edhe në siklet por dermatologët kanë zbuluar një maskë e cila bën mrekulli në fytyrën tuaj.MASKA ME LIMONNjë e bardhë e vezës Një lugë gjelle mjaltëNjë lugë gjelle qumështNjë lugë gjelle lëng limoniPërgatitja:Rriheni të bardhën e vezës dhe shtojani përbërësit tjerë, pastaj përzieni mirë.Pasi të jetë përgatitur maska, aplikojeni në fytyrë dhe lëreni për 15 minuta. Pastrojeni fytyrën me ujë dhe do të shihni se brenda pak ditëve aknet do t’ju hiqen komplet. /albeu.com/