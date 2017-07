Kjo ëmbëlsirë është më e thjeshta për tu përgatitur

Shtuar më 27/07/2017, ora 17:48

Shija është e mrekullueshmeNevojiten:– 5 vezë,– 5 lugë sheqer – 5 lugë miell – 2 lugë kakao,– 1 qese pluhur për ëmbëlsira,– 500 ml qumësht.Për shtojcë:– 250 g sheqer – 500 ml ujë,Për krem:– 500 ml qumësht,– 5 lugë miell – 100 g sheqer – 1 sheqer Përgatitja:1. Rrihni 5 të bardhë të vezëve me 5 lugë sheqer , shtoni 5 të verdhë të vezëve, 5 lugë miell , 2 lugë kakao dhe pluhur për ëmbëlsira.2. Lyeni tepsinë dhe piqeni masën e kijuar në furrë. Në koren e pjekur hidhni shurupin e zier nga 250 g sheqer , 500 ml ujë, 1 sheqer vaniljeje . Hidheni mbi masën e pjekur dhe lëreni të ftohet në tepsi.3. Kremi: nga 0,5 l qumësht, 5 lugë miell , 100 g sheqer dhe sheqer vaniljeje zieni me kremin e bardhë. Kur të ftohet, shtoni 2vendoseni mbi kore. Sipër fillit të bardhë vendosni çokollate të shkrirë me pak gjalpë. /albeu.com/