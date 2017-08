Këto ushqime do ju zgjojnë më mirë se kafeja e mëngjesit

Shtuar më 14/08/2017, ora 21:58

Mëngjesi është ndër vaktet më të rëndësishme që mjekët rekomandojnë të mos neglizhohet asnjëherë në qoftë se duam të jemi energjikë dhe produktivë për ditën që na pret.Por, ajo që ndodh zakonisht është se shumë prej nesh e nisin ditën me kafe dhe nëglizhojmë vaktin më të rëndësishëm të ditës.Për ata që që e urrejnë kafeinën dhe shija e saj i duket e hidhur, ekzistojnë disa ushqime që kanë të njëjtin efekt:1. Tërshëra ka indeks të ulët glicemik, gjë që bën që karbohidratet të kthehen në energji.2. Vezët do ju ndihmojnë pasi janë të pajisura me proteina.3. Vetëm aroma do ju bëjë të vëmendshëm duke pakësuar lodhjen.4. Ujë, dehidratimi minimal do ndihmojë në zgjimin e menjëhershëm.5. Uthulla e mollës në përzierje me mjaltën do bëjë që të jeni në formë për gjithë ditën 6. Gjethet jeshile për të mbajtur nivel të lartë energjie. /albeu.com/