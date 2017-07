Këto janë tre shenjat kryesore të alergjisë

Shtuar më 22/07/2017, ora 13:40

Të gjesh trajtimet e duhura për reaksionet alergjike është shpeshherë shumë e vështirë sepse simptomat e alergjisë janë shumë të nagjshme me ato të sëmundjeve të tjera.Por gjithsesi duhet me patjeter të keni parasysh se 3 shenjat kryesore të alergjisë janë:1.Kollitje e vazhdueshme – Nëse keni kollë të ftohtë pa dhembje fyti e inflamacione të tjera atëherë është shenjë e alergjisë.2.Skuqjet e lëkurës – Gjatë stinës së verës skuqjet shkaktohen nga pickimi i mushkonjave, por edhe nga nxehtësia. Gjithsesi duhet të dini se edhe mushkonjat shkaktojnë reaksion alergjik.3.Sy të ënjtur dhe kruajtje – Një nga reaksionet më të shpeshta alergjike janë inflamacionet në sy si dhe ënjtjet. Kjo vjen si pasojë e polenave dhe ushqimeve.KËSHILLA:1. Mbani shënim të gjitha simptomat alergjike në mënyrë që doktori juaj të kuptojë llojin e reaksionit.2. Mbani gjithmonë ilaçe alergjie me vete./