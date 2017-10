Këto janë përfitimet kryesore nga konsumimi i limonit

Shtuar më 29/10/2017, ora 20:55

Limonët përmbajnë shumë përfitime shëndetësore në lëngun e tyre, lëkurën dhe tulin.Ky frut ofron një numër përbërësish duke përfshirë flavonoidet, limonoidet dhe polifenolet. Por, përderisa disa nga përfitimet e kësaj frute – si prezenca e lartë e vitaminës C – njihen mirë, të tjerat duhet të hulumtohen ende.Këto janë 5 përfitimet shëndetësore nga limoni:Limonët janë shumë të pasur me vitaminë C, kështu që nëse nuk dëshironi të sëmureni për shkak të mungesës së vitaminës C, përfshijeni limonin në dietën tuaj ditore.Ushqyes të tjerëLimonët janë më shumë se veç vitaminë C. Përveç acidit askorbik, limoni përmban sasi të larta të vitaminës A, folat, niacin, thiamin, riboflavin, acid pantothenik, bakër, kalcium, hekur, magnez, kalium, zink, fosfor dhe proteina, transmeton Gazeta Express.Anemia Vitamina C në vete nuk e lufton aneminë, por mund të rrisë fuqinë e hekurit që e parandalon këtë gjendje. Shtrydhni pak limon në sallatën tuaj, jo vetëm për shije, por edhe për përfitim të plotë të hekurit.Rreziku nga sulmi në zemërAsociacioni Amerikan i Zemrës raporton se gratë të cilat hanë sasi të larta të limonit kanë rrezik më të ulët për t’u prekur nga sulmi se sa ato të cilat hanë pak shkruan Ekspress.Shëndeti i lëkurësNdoshta e keni vërejtur vitaminën C në përbërësit e shumë produkteve të kujdesit për lëkurën , dhe kjo për shkak se vitamina C është çelësi për prodhimin e kolagjenit. Kolagjeni është shumë i rëndësishëm për lëkurën , fortësinë dhe elasticitetin e saj. Vitamina C në limon ka gjithashtu veti antihelmuese. Vitamina C rrit prodhimin e kolagjenit, redukton inflamacionin dhe e bënë dritën e diellit më efektive. /Gazeta Express