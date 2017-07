Ja si ta formatoni vetë kompjuterin tuaj

Shtuar më 13/07/2017, ora 17:47

Ky artikull shpjegon në linja të gjera si instalohet Windows XP.1.Hapi i parë për të formatuar kompjuterin tuaj është të pajiseni me një disk , CD, instalimi të windows XP.2.Me pas duhet te siguroheni qe PC juaj ben boot nga CD-room. Per default boot behet nga hard disk . Per te ndryshuar kete kur ndizet PC juaj shtypni butonin F12 per tu futur ne BIOS.Ne dritarja qe do ju hapet ne menu lart kerkoni Boot . aty duhe perdorur shigjetat zgjidhni CD-room.3.Me pas fusni cd dhe beni restart PC.4.Kur PC juaj te ndizet do ju dali nje msg i tipit “Press any key to boot from cd”, ne kete moment shtypni nje buton cfaredo te tstieres.5.Do ju hapet menu e formatimit. Lexoni me vemendje dhe zgjidhni opsionet qe ju deshironi. Shikoni shpjegimet ne figurat e meposhtme.6.Pasi te formatohet hard disk PC do beje restart dhe do ju dali perseri msg i pikes 4. Kesaj here mos shtypni gje e pas disa sekondash do ju dali menu e instalimit te windows.7.Kur te mbaroni instalimin ëindoës dhe PC juaj te jete perseri funksional kontrolloni qe te gjitha driverat te tjene te instaluar. Nqs mungon ndonji instaloheni nga CD e PC suaj apo duke e kerkuar ne internet.8.Pas ketyre PC juaj eshte gati dhe mund te istaloni te gjitha programet qe ju perdorni normalisht.Keto jane hapat ne linja te gjera per te formatuar PC tuaj. /albeu.com/