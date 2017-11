Ja si mund ta dalloni nëse keni probleme me veshkat

Shtuar më 02/11/2017, ora 22:33

Vitet e fundit janë shtuar rastet e të prekurve me sëmundje që kanë të bëjnë me veshkat Faktorët janë të shumtë, që nga ushqimi apo edhe te qëndrimi me orë të tëra ulur, pa ushtruar aktivitet fizik.Por si të dalloni se veshka juaj ka probleme , dhe duhet t’i drejtoheni mjekut?Ka disa mënyra të thjeshta.1. Dhimbje abdominale ose në shpinë2. Ndryshim i ngjyrës së urinës3. Urinim i shpeshtë dhe me dhimbje 4. Simptoma të ngjashme me gripin5. Gjak gjatë urinimit6. Infeksione në traktin urinar. /albeu.com/