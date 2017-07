Ja pse duhet të hani fasule

Shtuar më 31/07/2017, ora 21:16

Në dimër fasulet janë ndoshta ushqimi me i përdorshëm i shqiptarëve.Por duke ditur vetitë shëndetësore që ne marrim prej tyre, ju do të kuptoni se ne nuk jemi populli i vetëm që i konsumojmë shumë.Ato janë të shëndetshme, për arsyet më poshtë:Janë të pasura në fibra të tretshmeFibrat e tretshme ndihmojnë që ne të ndihemi të ngopur, pasi ato ngadalësojnë tretjen dhe shkallën e urisë, deri në momentin që stomaku ynë të ndihet bosh.Kjo sjell përfitime për nivelin e sheqerit në gjak, duke ndihmuar në kontrollin e peshës.Gjithashtu, ato ndihmojnë për të ulur nivelin e kolesterolit të keq.Janë të pasura me proteina Zakonisht, fasulet kritikohen për përmbajtjen e lartë të proteinave, por realisht nuk është i saktë ky evidentim, pasi në 15 gram fasule të gatuara, ato ofrojnë vetem 25 për qind të nevojës ditore të organizmit për proteina Përmirësojnë shëndetinKonsumimi i i fasuleve në mënyrë të rregullt ndihmon në përmirësimin e shëndetit në forma të ndryshme.Ato ndihmojnë në kontrollin dhe uljen e rrezikut të diabetit, reduktojnë rrezikun e disa kancereve, ulin nivelin e kolesterolit dhe të triglicerideve dhe ndihmojnë në balancimin e peshës nëpërmjet kombinimit perfekt të proteinave dhe fibrave.Të pasura në vlera ushqyese, krahas të qenit të pasura me proteina dhe fibra, fasulet dallojnë për përmbajtje të elementëve të veçantë si: folat, magnez, hekur dhe kalium. /albeu.com/