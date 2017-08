Ja përse në çdo vend kafja shërbehet me një gotë ujë

Shtuar më 15/08/2017, ora 22:33

Në Shqipëri kafja është ndër pijet më të preferuara, ndërsa kafenetë e çdo qyteti janë të mbushura me të rinj e të reja të cilët edhe në motin e nxehtë veror nuk hezitojnë të porosisin pije që përmbajnë kafeinë.Mirëpo, me siguri se keni vërejtur diçka interesant kudo që keni porositur kafe : kamerieri gjithmonë porosisë suaj ia bashkëngjitë edhe një gotë me ujë.Por, a e dini pse ndodhë kjo?Në fakt, përgjigja për këtë është shkencore.Kafeina është diuretik, që do të thotë se e rritë shpeshtësinë se sa urinoni dhe me këtë gjë trupi humb lëngje trupore me një ritëm të shpejtë.Prandaj njerëzit zakonisht konsumojnë ujë bashkë me kafe për ta kompensuar sasinë e ujit që humbet përmes urinimit.Gjithashtu, duke mos konsumuar ujë gjatë kohës kur konsumoni kafe ju e rritni rrezikun për t’u dehidratuar.Normalisht secili njeri ka nivele të ndryshme të tolerancës, prandaj për disa njerëz është e nevojshme ta konsumojnë atë gotë me ujë e për disa tjerë jo. /albeu.com/