Ja përse dermatologët ndalojnë kategorikisht të përdorni letra të lagura për të fshirë fytyrën

Shtuar më 25/08/2017, ora 16:39

I keni parasysh ato ditët apo netët kur e vetmja gjë që doni të bëni është të flini me gjithë rroba veshur make up ?!Dhe nëse për rrobat ju mjafton vetëm pak kohë për t’i hequr e veshur të tjera, kur bëhet fjalë për heqjen e make up-it zgjidhja e parë që ju vjen në mend është pastrimi me letra të lagura . Një praktikë shumë e zakonshme që ju merr pak kohë, por një ndër më të dëmshmet.Sipas dr.Jochua Zeichner, drejtor i Qendrës kërkimore të Dermatologjisë në spitalin Mount Sinai, këto lloj letrash nuk e pastrojnë lëkurën në thellësi, por heqin vetëm pjesën e jashtme të tualetit duke bërë që përbërësit e tij kimikë të depërtojnë në lëkurë.Këto letra kanë në përmbajtjen e tyre përbërës kimikë si formaldehidë, solubilizues, surfaktantë dhe emulsifikues të cilët rrisin rrezikun e skuqjes, inflamimit, pigmentimit dhe infektimit të lëkurës në pjesë delikate të saj si pjesa poshtë syve dhe afër gojës.Por, jo vetë, letrat e lagura kanë edhe përmbajtje alkooli që than lëkurën dhe shton rrudhat. /albeu.com/