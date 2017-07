Ja jeta luksoze që bën krijuesi i Snapchat (FOTO LAJM)

Shtuar më 10/07/2017, ora 12:40

Evan Spiegel eshte krijuesi i Snapchat .Ai jeton një jetë të bekuar, dhe ai e di këtë.“Unë jam një i ri, i bardhë, mashkull i edukuar. Jam me të vërtetë, me të vertetë me fat”, ka thënë krijuesi i rrjetit social Snapchat Spiegel është rritur në Palisades të Los Angeles, në lindje të Malibusë. Ai është djali i madh i dy avokatëve. Prindërit e tij janë divorcuar kur ai ishte në shkollë të mesme.Kur Spiegel mori patent shoferin,ai voziti një Cadillac Escalade. Ai kaloi një vitet e tij të hershme në një shkollë ultra-ekskluzive të quajtur Crossroadës në Santa Monica, e cila kushton dhjetëra mijëra dollarë për një vit akademik.Në vitin 2008, përmes një letre, Spiegel kishte pyetur prindërit e tij për të marrë me qira një makinë të tipit BMW 550, e cila kushtonte rreth 75 mijë dollarë.“Makina më sjell gëzim absolut. Do të vlerësojë nëse do të më ndihmonit të kem BMW-në”,kishte shkruar ai.Spiegels ishin anëtarë të një numri të madh të klubeve, duke përfshirë, Klubin Jonathan në Santa Monika dhe La Jolla Beach, Tennis Club e shumë të tjera.Ata shumë shpeshë kanë udhëtuar në Evropë. Spiegel kishte shkuar të studiojë dizajnin e produktit të Stanford Alma Mater (babit të tij) kur edhe u takua me bashkëthemeluesit e Snapchat , Reggie Brown dhe Bobby Murphy.Të tre ishin anëtarë të vëllazërisë Kappa Sigma. Spiegel ishte karrige sociale, dhe ishte mjaft ndarës. Spiegel më pas u miqësua me themeluesin e Institutit Scott Cook , pasi ai dha një fjalim në një klasë. Cook përfundoi duke lënë Spiegel që të punoi në një produkt të që ishte planifikuar për në Indi. Cook përfundoi duke u bërë një investitor i hershëm i Snapchat , për shkak se ai ishte aq i impresionuar me Spiegel . Por ai mendonte ese ideja prapa Snapchat -it ka qenë budallallëk. “ Unë nuk besoja në atë produkt . Fundi i fundit kush ka nevojë që t’i zhduken fotografitë. Mendova se ishte produkt i vdekur biznesi”, kishte thënë Cook Bi. Spiegel u largua nga Stanford vetëm pak kohë pas diplomimit për të punuar plotësisht vetëm në Snapchat . Sncpaht. Edhe pse Snapchat përfundimisht u zhvendos në zyrat në Boardwalk të Venecias, Spiegel ka jetuar në shtëpinë e babait të tij për vite, pjesërisht për shkak të qiras më të lirë. Spiegel shpejtë u bë njeri i famshëm, në botën e teknologjisë dhe medieve. Në fillim Spiegel kishte huuazuar nga bashkëthemeluesit 5 milionë dollarë.Ai një vit më vonë langoi edhe syzet e diellit me kamerë të pajisura të quajtura si ‘Spectacles’.26 vjeçari është zgjedhur si miliarderi më i ri nga Frobes, teksa Facebook kishte filluar të kopjonte Snapchat -in, për të cilën ishte deklaruar edhe e dashura e Spiegel , duke thënë se kanë vjedhur të gjithë idenë e të dashurit të saj.Duke shkuar përpara, misioni Spiegel është që në Snap të jetë gjithmonë në fokus kamera. Ai ka pozicionuar kompaninë e tij si anti-Facebook, për të komunikuar vetëm me miqtë tuaj më të afërm. /albeu.com/