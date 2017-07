Ja çfarë i ndodh trupit tuaj nëse nuk bëni dush për dy ditë

Shtuar më 10/07/2017, ora 18:59

Ka disa persona të cilët bëjnë dush dy herë në ditë, ndërsa disa të tjerë preferojnë që të lahen më rrallë.Dushi shërben për mbajtjen e trupit të shëndetshëm, përveçse aromës së këndshme që do të kemi.Por ne ju sugjerojmë, sidomos tani në verë të laheni më shpesh. Ja disa raste të çuditshme qe ndodhin kur nuk bëni dush dy herë në ditë.Mund të sëmureni nga bakteriet dhe viruset nëse nuk bëni dush për të paktën 2 ditë, pasi trupi juaj aktivizon disa bakterie shumë të dëmshme.-Bakteriet dhe infeksionet mund të shkaktojnë infeksione në lëkurë.-Aromë jo të mirë-Lëkura formon shenja dhe njolla, si pasojë e dehidratimit- Fytyra juaj do të mbushet me akne /albeu.com/