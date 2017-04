Ide fantastike për të ndërtuar një kopësht në shtëpinë tuaj (FOTO LAJM)

Ngrini një kopësht si krevat. Mund t'ju ndihmojë për shpinën dhe gjynjet kur jeni të lodhur, por edhe të jenë një dekor i bukur për kopshtin tuaj. Për më tepër janë shumë të lehtë për t'u ndërtuar: Vendosni bashkë pllakat e drurit, në fund vendosni disa kartona dhe rrjeta metali, dhe thjesht mbushni pjesën brenda me dhe.

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 18/04/2017, ora 12:30

Një kopësht i madh me perime nuk do të thotë vetëm sallata të freskëta, por edhe dhimbje shpine dhe gjunjë të lënduar.Duke punuar në një kopësht mund të jetë relaksuese dhe përveç kësaj, një kopësht me perime mund të jetë krenaria e një kopshtari Më lart ju sjellim disa ide origjinale se si të ndërtoni një kopësht mahnitës dhe të kënaqeni duke u kujdesur për të./albeu.com/