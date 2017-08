Hiqni yndyrën nga flokët me këto 7 mënyra

Shtuar më 02/08/2017, ora 18:00

Lyeni flokë t"> flokë Ngjyra për flokë është në kimikat i cili ngre flokë t"> flokë t nga maja e kokës, gjë që pengon krijimin e yndyrës . Floktarët e njohur botërorë konfirmojnë efikasitetin e kësaj këshille.Shpëlani flokë t"> flokë t me uthullUthulla, çaji dhe lëngu i limonit, të tëholluar në ujë ndihmojnë në zvogëlimin e yndyrës , sepse përmban thartinë tanine.Qulli nga tërshëra për ta bërë maskënQulli i tërshërës është trajtim i shkëlqyeshëm për flokë t"> flokë t e yndyrshme, sepse thith yndyrën nga rrënja. Veç kësaj, është efikase edhe kundër zbokthit dhe zvogëlon të kruarit. Nëse jeni për ngut mund ta hidhni qullin e tërshërës në flokë dhe pastaj t’i krihni me krehër.Bëni kaçurrela Flokë t"> Flokë t kaçurrele (me tallaze) pengojnë zgjerimin e zbokthit. Kur flokë t"> flokë t tuaj janë të rrafshëta, asgjë nuk mund të pengojë yndyrën natyrore që të rrëshqasë flokë ve teposhtë.Prodhime nga çaji i nenexhikutÇaji menta është i shkëlqyeshëm për flokë të yndyrshme. Prandaj, përdorni shamponët dhe regjeneruesit të cilët përmbajnë ekstrakt të kësaj bime, transmeton Telegrafi.Përdorni bebi-pudër apo kakaoBebi pudra është opsioni më i mirë për vajzat që kanë flokë të shndritshme. Vetëm hidheni në flokë dhe fërkoni në rrënjë dhe do të bindeni se si do ta thithë tepricën e yndyrës . Në qoftë se keni flokë ngjyrë të errët, të njëjtin veprim bëjeni, por me kakao.Lani çdo dy ditëLarja e shpeshtë me shampon yndyrën e shtresohen gradualisht, sepse sa më shumë që të përdorni shamponin, lëkura prodhon edhe më shumë yndyrë. Prandaj përpiquni që flokë t"> flokë t t’i lani në çdo të dytën ditë. /albeu.com/