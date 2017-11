Hilet më të thjeshta për të larë më mirë rrobat e bardha

Shtuar më 02/11/2017, ora 21:33

Ngjyra e bardhë zakonisht dëbon rrezet e diellit dhe preferohet që të vishet më shpesh gjatë stinës së verës.Pëlhurat e lehta, linoja dhe pambuku preferohen më së shumti, por si një medalje me dy anë, edhe e bardha e ka një “defekt”, bëhet shumë shpejt pis.Sekreti i rrobave borë të bardha nuk qëndron te pluhuri larës, por te përbërësit e mëposhtëm natyralë.– Shtoni lëng limoni në larjen e rrobave me dorëDuke shtuar një filxhan lëng limoni në ujin e nxehtë ju do të arrini të keni rroba përsosmërisht të bardha . E mira është t’i lini për disa orë dhe pas shpëlarjes t’i thani në diell.– Shto uthull të bardhë ne lavatriçeThjesht hidhni në një filxhan uthull të bardhë të distiluar në ciklin e shpëlarjes së rrobave tuaja dhe rrobat bardha do të shkëlqejnë. Kini kujdes që në lavatriçe të keni vetëm rroba në këtë ngjyrë.– Sodë bukeKjo metodë aplikohet përpara se rrobat të lahen në makinën larëse. Në një legen hidhni ujë mjaftueshëm sa për të mbuluar rrobat bardha dhe shtoni sodë buke (rreth një gotë, ose në varësi të ujit në legen). Lërini rrobat për disa orë dhe më pas lajini në lavatriçe.– Provoni peroksid hidrogjeniPeroksidi i hidrogjenit ka aftësinë të heqë njollat e ndryshme nga rrobat bardha si asnjë detergjent tjetër. Shto një gotë peroksid në larjen e fundit dhe nuk do të keni nevojë për asgjë tjetër. /albeu.com/