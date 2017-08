Fusni një monedhë në frigorifer për këtë arsye të rëndësishme

Shtuar më 08/08/2017, ora 17:20

Ky artikull nuk duhet t’ju kalojë pa lexuar.Do të ndajmë me një truk të thjeshtë që tregon nëse është i sigurt të konsumohet ushqimi që keni lënë në frigorifer . Ndodh që kur largohemi nga shtëpia, shkëputet energjia elektrike dhe si pasojë mund t’ju prishen ushqimet që keni në frigorifer Kur rikthehet energjia, ushqimet ngrijnë sërish dhe ju nuk e dini se çfarë gjendjesh kanë kaluar.Kjo është tejet e rrezikshme sepse disa ushqime janë rrezik për shpërndarjen e salmonelës dhe baktereve tjera. Për të kuptuar nëse këto ushqime janë ashtu siç i keni lënë, përdorni këtë truk të thjeshtë para se të dilni nga shtëpia.Mbushni një gotë me ujë dhe futeni në ngrirje. Kur të jetë bërë akull vendosni një monedhë sipër dhe rikthejeni në frigorifer Nëse e gjeni monedhën në fund të gotës, kur të riktheheni nga pushimet, duhet ta hidhni ushqimin menjëherë. Kjo do të thotë se nuk ka pasur energji për një farë kohe dhe ushqimi është shkrirë. Nëse monedha është sipër, do të thotë se nuk ka pasur mungesë energjie (ose mund të ketë pasur për një kohë fare të shkurtër) prandaj ushqimet mund të jenë akoma të freskëta.Në çdo rast, nëse nuk jeni të sigurt se ushqimi është i sigurt hidheni. Gjëja më e rëndësishme në jetë është shëndeti juaj./Albeu.com/