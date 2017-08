Frutat që parandalojnë diabetin

Shtuar më 22/08/2017, ora 16:41

Të jetosh me diabet kërkon disa ndryshime të jetesës. Këto ndryshime kanë të bëjnë me mënyrën e të ushqyerit dhe stilin e jetesës.Siç dihet, frutat përmbajnë fruktozë (lloj natyral sheqeri) dhe nuk lejohen të konsumohen shumë nga diabetikët. Ata duhet të tregojnë kujdes në konsumimin e ushqimeve të ëmbla, qofshin ato edhe fruta.Disa nga frutat që kontrollojnë dhe parandalojnë diabetin Molla – Është një burim i mrekullueshëm fibrash të tretshme. Ajo ju ndihmon të ndiheni të plotë dhe fibrat e saj ngadalësojnë absorbimin e sheqerit në gjak . 1 mollë me lëkurë ju siguron rreth 20% të nevojave ditore për fibra.Kumbullat e zeza – Kanë veti anti-diabetike. Ato zvogëlojën nevojën e urinimit të shpeshtë dhe etjes, simptoma këto që janë të pranishme tek diabetikët. Kumbullat e zeza ndihmojnë trupin që ta konvertojë niseshtenë në energji, e cila rregullon nivelin sheqerit në gjak . Hani jo më shumë se 2 kumbulla mesatare për të balancuar nivelin sheqerit në gjak Qitro – Sipas një studimi lëngu i qitros ul nivelet e sheqerit në gjak aq sa Metformina, medikament për diabetin Qitro rregullon nivelin sheqerit në gjak dhe zvogëlon rrezikun për t;u bërë obez. Niseni ditën me 1 copë qitro ose 1 gotë lëng qitro Avokado – Përmban fibra të shumta që rregullojnë nivelin sheqerit në gjak . Kaliumi në avokado zvogëlon simptomat e diabetit.Luleshtrydhet – Janë një mënyrë e mirë për të plotësuar dëshirat për ushqime të ëmbla për diabetikët. Ato janë të pakëta në kalori dhe ndihmojnë në balancimin e sheqerit në gjak . Hani 4-5 luleshtrydhe mesatare në ditë. /albeu.com/