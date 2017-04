Frika nga dështimi po i shtyn të rinjtë drejt botës virtuale

Shtuar më 26/04/2017, ora 17:17

pecialistët pohojnë se të rinjtë të cilët kalojnë shumë kohë para kompjuterit, qëndrojnë të painteresuar përballë aktiviteteve të tjera, nuk ndajnë kohë për mësimet dhe shokët e tyre dhe reagojnë ashpër kur u pengohet përdorimi i internetit cilësohen si të varur nga interneti dhe kompjuteri.Kjo varësi nuk ka asnjë lloj ndryshimi nga varësitë e tjera dhe për këtë arsye duhen analizuar mirë arsyet e saj.Ja disa nga faktorët që i nxisin të rinjtë të kërkojnë shpëtim apo rrugëdalje te bota virtuale: mungesa e pritshmërive në lidhje me moshën, probleme individuale ose familjare , kërkimi i identitetit, frika nga dështimi dhe mungesa e besimit te marrëdhëniet shoqërore, përcjell Telegrafi.Sigurisht që prindërit luajnë një rol shumë të rëndësishëm në parandalimin e varësisë ndaj internetit. Nisur nga ky fakt specialistët japin këto këshilla:▪ Mos i lejoni fëmijët të kalojnë më shumë se 1.5 orë përpara internetit pasi të kenë mbaruar detyrat.▪ Vendoseni kompjuterin në mjediset e përbashkëta në shtëpi (në sallon, korridor, kuzhinë etj.).▪ Përdorni programe filtrues të internetit.▪ Forconi marrëdhëniet tuaja familjare , kaloni më shumë kohë së bashku, dëgjoni njëri-tjetrin pa qenë nevoja të ushtroni presion apo dhunë dhe përpiquni të merrni mesazhe të rëndësishme nga fëmijët tuaj.▪ Aktivizojeni fëmijën në një degë sporti apo arti, në këtë mënyrë do ta bëni më aktiv në botën sociale.▪ Njihuni me prindërit e shokëve të tyre të ngushtë, bashkëpunoni me ta. Ndiqni dhe miqtë e tyre virtualë dhe vendosni programe ndjekës në kompjuterin tuaj.