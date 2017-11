Foshnjat që rriten në praninë e një qeni janë më të lumtura

Shtuar më 07/11/2017, ora 23:09

Bashkëjetesa e një të porsalinduri me një kafshë shtëpiake , duket e pamundur për shumë prindër të rinj Shqetësimet më të zakonshme që prindërit mund të kenë përfshijnë: mikrobet, menaxhimin e kohës, sjelljen e kafshë s kundrejt fëmijës, rreziku që mund t’i kanoset foshnjë nga qeni etj.Nëse ju jeni apo së shpejti do të gjendeni në një situatë të tillë bëni mirë të lexoni më tej! Studimet e fundit shkencore hedhin poshtë të gjitha shqetësimet e prindërve të rinj apo të ardhshëm duke na bindur se prania e qenit siguron një mjedin të shëndetshëm për foshnjet shkruan The Indipendent.Të dhënat e përpiluara nga Universiteti i Alberta tregojnë se në familjet ku bashkëjeton një bebe me një qen, fëmija rritet më i shëndetshëm. Ekspozimi i foshnjes që në fillim të jetës me një kafshë shtëpiake mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve si mbipesha dhe alergjitë. Këto përfitime mund të fillojnë që kur fëmija është në mitër gjatë trmujorit të dytë apo tretë.Pra, flini te qetë dhe mos mendoni të largoni katërputrakun nga shtëpia pas lindjes së bebit. /albeu.com/