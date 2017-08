Facebook e di kur do bini në dashuri

Tashmë rrjetet sociale janë bërë pjesë e pandashme e jetës sonë dhe janë kthyer në mjete të domosdoshme të komunikimit.Por sigurisht që ky fakt sjell pasojat e tij midis të cilave është fakti që ne jemi tërë kohës të vëzhguar përcjell albeu.com. Kështu përshembull Facebook tashmë di cdo gjë për ne.Madje edhe kur do biem në dashuri 1. Facebooku analizon dashurinë duke studiur çiftet e tjera.Nëse Facebook supozon se ju dhe dikush tjetër jeni miq të mirë apo të dashuruar:Ju do të filloni të shihni më shumë lajme nga ky person në kryefaqen tuaj;Ky përdorues do të shfaqet në vendin më të lartë në shiritin e bisedësFaqja do t'ju ftojë të organizoni një takim për të organizuar një ditëlindje për këtë person;Faqja nganjëherë do t'ju kujtojë atë që ju bashkon dhe ofron për të ndarë kujtimet e përbashkëta në Timeline.2. Facebooku lexon mesazhet e njerëzve që duhen.Përafërsisht 100 ditë para ndryshimit të statusit të tyre në "Në një marrëdhënie", përdoruesit kanë më shumë gjasa të përdorin fjalët " dashuri ", "të ëmbla" dhe "të lumtur" në mesazhe dhe të publikojnë diçka në muret e tyre - mesatarisht 2 Postime për 12 ditë. Kur postojnë diçka, ata priren drejt lajmit pozitiv.3. Facebooku e di moshën e njeriut që do dashuroheni.Sa më i vjetër përdoruesi, aq më e ulët është shansi që partneri i tyre i ardhshëm do të jetë i njëjti moshë. Për 50 vjet, dallimi midis partnerëve është vetëm 1-2 vjet. Për njerëzit mbi 45 vjeç, kjo është mesatarisht 5-6 vjet. Përjashtime ndodhin: Skandinavët preferojnë të dalin me moshatarët e tyre ndërsa burrat në Egjipt zgjedhin gratë 8-10 vjet më të reja.4. Facebooku e di muajin kur ju do takoni të dashurine ardhshëm.Çdo vit në gusht, përdoruesit shtojnë miq të rinj, kryesisht që jetojnë në vende të tjera. Kjo prirje shpjegohet lehtësisht: në muajin gusht shumica e përdoruesve shkojnë në pushime. Dhe, sigurisht, kur jashtë ambientit të tyre të zakonshëm, njerëzit kanë më shumë gjasa të krijojnë miq të rinj.5. Facebook e di kur quhet dashuri Supozoni se jeni mbi 23 vjeç dhe vendosni të ndryshoni statusin tuaj në "Në një marrëdhënie". Rezulton se nëse të dy përdoruesit qëndrojnë në këtë status për më shumë se 3 muaj, gjasat që ata të qëndrojnë së bashku për 4 vjet ose më shumë janë të larta. Sa më gjatë çifti është së bashku, aq më pak ka gjasa të ndahen./albeu.com/