Ëmbëlsirë me çokollatë

Shtuar më 04/08/2017, ora 14:03

PërbërësitPër brumin:200 gr miell2 vezë200 gr sheqer3 lugë gjelle 5 gr kripë1 sheqer vanilje5 lugë gjelle vaj250 ml ujë të vluar1 pluhur pjekurinashPër mbushjen:700 gr sheqer pluhur5 lugë gjelle gjalpë2 lugë gjelle ekstrakt vanilje100 ml qumësht200 gr kakao Përgatitja:Hapi 1 E kam përfunduar këtë hapTë gjithë përbërësit për brumin i miksojmë derisa të bëhet një brumë homogjen.Hapi 2 E kam përfunduar këtë hapMë pas, dy tepsia të madhësisë së njëjtë i mbulojmë me letër për pjekje, lyejmë me vaj dhe u hedhim pak kakao Hapi 3 E kam përfunduar këtë hapFurra ngrohet në 170 gradë. Brumi I përgatitur piqet për 20-30 minuta. Për cdo rast kontrollojeni me kleckë/rrëmojsë dhëmbësh.Hapi 4 E kam përfunduar këtë hapPastaj petat ftohen. Pas ftohjes të dyjat ndahen në mes dhe përfitojmë kështu 4 peta.Hapi 5 E kam përfunduar këtë hapTë gjithë përbërësit për mbushjen miksohen derisa të krijohet një krem i butë. Petat e ëmbëlsirës lyhen me kremin e përgatitur.Hapi 6 E kam përfunduar këtë hapPër dekorimin e kësaj ëmbëlsire kemi përdorur boronica të kaluara në cokollatë dhe kristale sheqeri. /Me shije/