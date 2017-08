Si të eliminoni qimet e thinjura në afat rekord

Shtuar më 22/08/2017, ora 16:47

Mësoni se si ta ngadalësoni këtë proces, posaçërisht nëse vazhdimisht jeni nën stres dhe bëni punë të rëndë.Zgjidhje e fuqishme dhe magjike për eliminimin e qimeve të thinjura, pikërisht është ilaçi natyral i bërë nga përbërësit e thjeshtë të cilët të gjithë i kemi në shtëpi, ndërkaq cilësitë e të cilit me vite të tëra janë respektuar, sepse janë treguar si ilaç efektiv për shumë probleme shëndetësore.Përse flokët fillojnë të thinjen?Me mënyrën moderne të jetës, ku njerëzit gjithnjë e më herët fillojnë të punojnë dhe gjithnjë e më shumë punojnë, nuk është e pazakontë të shihni të rinj nën 30 vjeç me flokë të thinjur.Ndotja është shkaktari tjetër i rëndësishëm i cili shkakton vdekjen e qelizave të pigmentit, të cilat janë përgjegjëse për ngjyrën e flokëve . Këto qeliza të pigmenteve quhen melanocite, sepse krijojnë melaninën, e cila në të vërtetë flokëve i japin ngjyrën.Gjenetika dhe plakja janë shkaktarët primarë përse flokët humbin ngjyrën, faktorët e jashtëm siç janë ndotja, stili i jetesës, toksinet dhe kimikaliet nga ilaçet, janë ato të cilat shpejtojnë procesin e thinjave të flokëve Ky eliksir jo vetëm që pengon flokët që të thinjen, por është i dobishëm edhe për lëkurën, si edhe për të parët, transmeton Telegrafi.Për ta bërë këtë eliksir, nevojiten: 200 gramë vaj të farave të lirit, 3 thelpinj të vegjël hudhre, 4 limona, 1 kilogram mjaltë.Përgatitja e eliksiritNë fillim qëroni limonin dhe qiteni në blender bashkë me hudhrën dhe grini. Shtoni vajin e farave të lirit dhe mjaltin dhe sërish grini në blender.Përbërjen qiteni në një kavanoz qelqi, assesi nuk bën në kavanoz plastike. Mbajeni në frigorifer.Dozimi: Merrni nga një lugë tri herë në ditë, 30 minuta para racionit. Gjithmonë përdorni lugë druri, assesi lugë metali.Shumë shpejt do të vëreni rezultatet: do të befasoheni kur të shihni që kjo pije magjike eliminon flokët e thinjura! /albeu.com/