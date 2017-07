Eliminoni pikat dhe rrathët e zinj me patate

Shtuar më 03/07/2017, ora 23:34

Të kujdesesh për fytyrën nuk nënkupton të paguani domosdoshëmrisht shifra të çmendura për trajtime estetike, maka apo kremëra të ndryshëm.Ndonjëherë është zgjidhja e shumë problemeve është para syve tanë, por thjesht ju duhet një guidë e duhur.Sot do ju njohim me dy receta të thjeshta e të shpejta ku përbërësi kryesor është patatja Patatja ka në përmbajtjen e saj vitaminë C, karbohidrate dhe niseshte vegjetale, të gjitha këta përbërës janë shumë të ushqyeshëm për lëkurën dhe problematikat e mëposhtme, shkruan Living.al.Rrathët e zinj poshtë syve Sa herë që sillni ndërmend pamjen e lodhur të fytyrës dhe rrathët e zinj poshtë syve , gjeja e parë që ju kujtohet të bëni është të vendosni feta kastraveci të freksët për të reduktuar inflamacionin e lekurës. Ju këshillojmë të bëni të njëjtin veprim, por me feta patateje të gjallë, të cilat nxisin qarkullimin e gjakut në këtë zonë në mënyrë të ndjeshme falë veprimit të antioksidantëve dhe vitamincës C.Maskë për të eleminuar aknet dhe pikat e zezaPërveç vitaminës C, patatja përmban kalium, bakër dhe squfur, të cilët arrijnë të depërtojnë thellë në lëkurë duke eleminuar toksinat dhe papastërtitë e ndryshme dhe duke reduktuar aknet dhe pikat e zeza. Merrni një patate të vogël dhe priteni në feta të holla 3cm, fërkoni me to fytyrën dhe më pas përhapni fetat në të gjithë fytyrën . Lidhini me fasho duke lënë të lirë hapësirën tek goja, hunda dhe sytë dhe lëreni të veprojë gjatë tërë natës. Të nesërmen në mëngjes lani fytyrën me ujë të ftohtë. /albeu.com/