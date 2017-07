Efektet negative të kondicionerit

Shtuar më 30/07/2017, ora 17:11

Kondicionerët janë mbledhës të vërteta të baktereve dhe viruseve, nëse nuk mirëmbahen rregullisht dhe në mënyrë të drejtë.Ajri nga kondicionerë të cilat nuk mirëmbahen rregullisht , shpesh janë të cilësisë së keqe, ndërkaq ndonjëherë madje edhe me aromë të pakëndshme.Vendet e lagështa, të ndotura dhe të errëta brenda aparateve të klimës janë terren i përshtatshëm për zhvillimin e baktereve, kërpudhave.Ajri i kondicionuar nxit edhe shfaqjen e simptomave të presionit të ulët të gjakut, artritit dhe neuritit duke e bërë më të vështirë menaxhimin e dhimbjes.Qëndrimi në hapësira të këtilla mund të rrënojnë seriozisht shëndetin tuaj.Pasojat më të shpeshta janë irritimi i mukozës së syve, kollitja, të kruarit, s’mundje të ndryshme të futit dhe hundës, infeksione të shpeshta, dhembja e kokës dhe lodhja psikike.Ata që shpenzojnë shumë kohë në një mjedis me ajër të kondicionuar bëhen në mënyrë të vazhdueshme më pak tolerant ndaj temperaturave të larta të verës. Kjo shkaktohet kryesisht nga stresi i trupit tuaj nga lëvizja nga një mjedis i ftohtë në një ajër të jashtëm që shkakton djersitje.Veç shkaqeve shëndetësore, ekzistojnë edhe shkaqet teknike për shkak të të cilave është me rëndësi të punohet rregullisht në servisimin e klimave dhe dezinfeksionin e kondicionerëve. /albeu.com/