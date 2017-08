Efektet çudibërëse të dardhës në trupin tuaj

Shtuar më 23/08/2017, ora 16:08

Një dietologe australiane ka bërë të ditur mënyrën më të mirë për të mbajtur stomakun të lumtur gjatë pushimeve.Rebecca Gaëthorne thotë se ngrënia e një fruti specifik ndihmon lëvizjen e zorrëve dhe e bën të lehtë barkun tuaj.“Përzierja e fibrave , sheqerit natyral tek dardhët, sorbitoli dhe fruktoza, të ndihmojnë të mbash të shëndetshëm sistemin tretës dhe parandalon kapsllëkun”, thotë ajo.Dietologia thotë se ajo ndihmon gjithashtu në përthithjen e nutrientëve përmes ushqimit dhe ndërton imunitetin tënd.Dardhat janë një nga frutat me sasinë më të madhe të fibrave dhe kur uleni në kolltukun e një avioni për një kohë të gjatë duke ndarë me të tjerët mikrobet, zorra juaj do tju jetë mirënjohëse. /albeu.com/