E dini cili është kuptimi nëse keni parë ëndërr sikur je shtatzënë?

Shtuar më 24/08/2017, ora 20:05

Je apo jo në grupin që i mban mend ëndrrat, nëse sheh veten në ëndërr sikur je shtatzënë, vështirë ta harrosh. Me siguri, kush e ka provuar është përfshirë nga një ndjesi paniku, duke u zgjuar papritur dhe duke vënë dorën në bark për t’u siguruar. Kjo lloj ëndrre është kaq e gjallë saqë nëse të ndodh për herë të dytë, nuk je aq e sigurt që është vetëm ëndërr.Me siguri, e ke pyetur veten se çfarë kuptimi kanë të tilla ëndrra.Në të vërtetë, ëndrrat e shtatzënisë janë shumë të zakonshme për femrat. Ato zakonisht simbolizojnë fillime të reja, lidhje të rikrijuara me të tjerët, ndryshime në jetë n personale ose në karrierë, ose diçka që mezi po e pret në të ardhmen e afërt.Të jesh shtatzënë në ëndërr, ndryshe nga ç’besohet rëndom, është zakonisht pozitive, sepse tregon maturi në jetë ose në një marrëdhënie. Por shtatzënia mund të jetë gjithashtu edhe një simbol i një gjendjeje shpirtërore të re. Nëse në ëndërr je e lumtur për shtatzëninë, atëherë do të thotë që ngjarje emocionuese do të ta përfshijnë jetë n në këtë moment ose në një të ardhme të afërt. Nëse është një fëmijë për të cilin po mendon, ëndrra mund të jetë shenjë e fëmijës që është rrugës.Por nëse shtatzënia është larg mendjes, atëherë ka shumë të ngjarë që fëmija në ëndërr është vetëm një metaforë për diçka të re në jetë, emocionuese, e ndryshme, por natyrisht e gëzueshme.E ke parë ndonjëherë veten shtatzënë? /albeu.com/