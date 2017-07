Disa ushqime që na largojnë dhimbjet

Shtuar më 16/07/2017, ora 16:50

Edhe pse duket si gati e pamundur në fakt ekzistojnë disa ushqime natyrale të cilat na largojnë dhimbjet.I mirë për: fyt dhe dhimbje nyjash Xhenxhefili nuk përdoret vetëm për lehtësim të dhimbjeve të stomakut dhe të ftohurat e zakonshme. Në fakt, xhenxhefili është i pasur me përbërës të ndryshëm që mund të reduktojnë dhimbjet e osteoartritit dhe të zbusin muskujt e lënduar.Në studimin e bërë së fundi, njerëzit të cilët kanë marrë kapsula xhenxhefili çdo ditë për 11 ditë me radhë kanë pasur 25 për qind më pak dhimbje muskujsh sesa kur kanë bërë ushtrime për zgjatjen e muskujve (krahasuar me një grup të ngjashëm i cili kishte marrë placebo). Një tjetër studim ka gjetur se xhenxhefili po ashtu ndihmon për lehtësimin e dhimbjeve osteoartritike të gjurit.SalmoniI mirë për: inflamacion të nyjave dhe stomak të trazuarStudimet preliminare sugjerojnë se “omega – 3” mund të ndihmojnë në zbutjen e dhimbjeve të artritit reumatik. Dhe kjo nuk është befasi pasi që acidet omega-3 janë të njohura për aftësitë e tyre për të reduktuar inflamimin.Përveç kësaj, acidet omega-3 po ashtu mund të zbusin dhimbjet e barkut të trazuar (sidomos kur shkaktohen nga stresi), sipas studimit të realizuar në vitin 2005 nga Scandinavian Journal of Nutrition.KafejaE mirë për: dhimbje kokeStudimet tregojnë se 200 miligramë kafeinë – që ndodhen në rreth 450 gramë kafeje – ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjes së kokës, duke përfshirë edhe migrenën.Por duhet mbajtur në mend se mbështetja afatgjate në kafeinë mund të dështojë dhe përdoruesit e përhershëm të kafesë zakonisht kanë dhimbje koke kur ndërpresin kafeinën.SherbelaE mirë për: dhimbje fytiKur fyti juaj është i grithshëm dhe ju bën të ndiheni të irrituar, provoni të bëni një çaj nga gjethet e sherbelës. Ky është ilaç që rekomandohet edhe nga herbalistët dhe përkrahet edhe nga provat klinike.Një studim i realizuar në vitin 2006 ka gjetur se efekti i gjetheve të sherbelës për lehtësimin e dhimbjeve të fytit është shumë më efektiv sesa hapat qetësues. /albeu.com/