Disa sugjerime për ndriçimin në dhomën e ngrënies

Shtuar më 21/08/2017, ora 17:38

Para se të shtroni tryezën, krijoni atmosferë me një ndriçues tavani të bukur.ShandanëNëse një shandan kristali ju duket disi shumë tradicional, ju do ta vlerësonit këtë propozim të ndriçuesit tonë i cili kombinon skeletin metalik me qelqin qelibar. Ky shandan kombinon stilet, duke e bërë atë një zgjedhje të mirë për mobilimin tuaj. Ndriçues të shumëfishtëNëse dhoma e ngrënies është e madhe, ose tavolina që dëshironi të ndriçoni është e madhe, mund të konsideroni opsionin me ndriçues të shumëfishtë. Ndriçimi i varur është i përkryer për një tryezë ngrënie. Kjo është një alternativë mjaft e mirë për dhoma të hapura me tavane të lartë. Ndriçues të mëdhenjNjë ndriçues varur modern hedh shkëlqim mbi tryezë dhe mbi të ftuarit gjithashtu. Një ndriçues i madh është mënyra e përsosur për të bërë një prezantim fantastik në dhomën tuaj të ngrënies shkruan Albeletrica. varur horizontalZgjidhni ndriçues që kompletojnë dhomën ose tryezën tuaj. Në foton demonstruese, një ndriçues i vetëm do të dukej shumë i vogël. Një shandan do të dukej shumë formal. Ky ndriçues horizontal shkon shkëlqyer, duke shpërndarë dritë në të gjitha pjesët e tryezës.Ndriçimi muralËshtë e rëndësishme të shtoni elemente të veçantë në skemën e ndriçimit në dhomën tuaj të ngrënies . Muret janë një pjesë tjetër ku mund të shtohet ndriçim. Konsideroni mundësinë të shtoni ndriçim mural për një ndjesi të ngrohtë dhe për më tepër dekor në mënyrë që ti jepni dritë elementëve të tjerë shtesë në dhomën tuaj. /albeu.com/