Disa receta të shpejta për një mëngjes të shëndetshëm

Shtuar më 14/07/2017, ora 09:37

Një mëngjes i shëndetshëm është në një farë mënyre gjysma e punës nëse do i referohemi energjive të marra për një ditë të gjatë.Prandaj duhet ti përkushtoheni këtij vakti me shumë seriozitet dhe nuk duhet ta lini pa ngrënë.KËto janë disa receta të thjeshta për një mëngjes plot me energji:Kos me fruta te fresketaLini menjane ato cereals te tejmbushura me sheqer dhe synoni per nje parfait. Ne nje tas hidhni kos pa yndyre dhe siper hidhini fruta te fresketa dhe pak arre kokosi te grire, per ta bere akoma me te shendetshme. Sipas deshires , mund t’ shtoni edhe pak fara (chia, luledielli apo kungulli), per t’ia shtuar akoma me shume vlerat ushqimore.Veze te rrahura me perime, shoqeruar me buke integraleJu nuk keni nevoje te blini sandëich te gatshem plot yndyre. Ju shume mire mund ta gatuani vete nje te tille dhe ne nje version shume me te shendetshem. Thekni nje rriske buke integrale.Nderkohe qe thekni buken, grini nje qepe dhe skuqeni me perimet qe ju gjenden (qe mund te jene: kerpudha, domate, kunguj, apo spinaq), pasi jane zbutur, shtoni edhe dy veze te rrahura.Pasi omleta eshte bere, vendoseni ate siper rriskes se bukes e shijoni nje mengjes te shendetshem ne vetem 5 minuta.Smoothie ‘perbindesh’ jeshilNese do te grini perime per smoothien tuaj, do t’i jepni nje energji vetes, qe do t’ju mbaje gjithe paraditen.Perberesit:• 1 kupe qumesht bajame, ose qumesht sipas deshires • 1 banane e qeruar dhe e lene ne ngrirje gjate nates• 2 duar spinaq organik, ose nje dore laker kale pa kercenjte• 1 luge gjelle fara chia, ose liri• 1 luge gjelle gjalp kikiriku (me deshire)• 2-4 kube akulli, sipas deshires • Pak kanelle• 1/2 molle jeshile• 3 thelbinj arraFasule dhe Pite TortillaMerrni nje kanace me fasule te zeza konservuara. Ne nje tigan hidhni pak vaj ulliri dhe nje thelb hudher, lereni te skuqet pak hudhra dhe hidhni fasulet, te cilat i keni kulluar me pare. Shtoni kripe dhe piper sipas deshires Mund te perdorni edhe ndonje erze tjeter nese deshironi. Me ane te nje shtypese (nga ato qe shtypen patatet, ose edhe me luge ) shtypni fasulet (duke hedhur edhe pak uje nese nevojitet). Pasi te jene bere hidhini ne nje pite tortilla, shtoni pak sallate, gjysem avokado, hidhini salcen qe ju pelqen, mbeshtilleni dhe shijojeni.Skinny Shake me Gjalp kikiriku dhe BananeNese nuk jeni i dhene pas smoothies me perime, ky shake eshte mjaft i pasur, kremoz dhe i shendetshem gjithashtu. Hidhni ne makinerine e postacme perberesit e meposhtem per te perftuar lengun qe deshironi.Perberesit:• 1 banane e ngrire• ½ kupe me qumesht bajame me cokollate, ose light me vanilje• 1 luge gjelle pluhur kakao• 2 luge gjelle kos pa yndyre• 2 luge gjelle gjalp kikiriku• 1 luge caji mjalte /albeu.com/