Disa nga rreziqet kur nuk konsumoni bukë

Shtuar më 06/07/2017, ora 10:58

Në ditët e sotme dietat për të humbur peshë konsistojnë në eleminimin e bukës dhe brumërave.Por në fakt karbohidratet janë po aq të rëndësishme për ne, sa vitaminat apo mineralet e tjera, ndaj nuk mund ta eleminojmë tërësisht nga regjimi ushqimor. Këto janë disa nga pasojat kryesore kur nuk hani bukë.Trupi eleminon vetiu ujin e tepërt në trupKur ju reduktoni sasinë e karbohidrateve të marra, trupi eleminon rezervat hidrike të ujit, duke ju krijuar përshtypjen se ju keni humbur peshë. Ju nuk keni humbur masë yndyrore.Ju mund të sëmureni më lehtë Karbohidratet janë burimi kryesor i energjisë ! Kur ju nuk hani më bukë, forcat immune të trupit bien, e ju mund të përjetoni jo pak shqetësme. Ndër to përmendim: era e rënde e gojës, gojë e thatë, lodhje, marramendja, pagjumësia, të përziera etj.Rritet rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabetit tip 2Një studim i vitit 2014 i publikuar në PLOS ONE zbuloi se karbohidratet e rafinuara rrisin nivelin e acideve yndyrore duke rritur rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabetit tip 2. Ndërkohë, sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës, drithërat mund të përmirësojnë nivelin e kolesterolit në gjak dhe ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës, obezitetit dhe diabetit të tipit 2.Ndiheni më të lodhur Karbohidratet janë karburanti i trupit të njeriut dhe nëse ju nuk “furnizoheni” me lëndën e parë sigurisht që do të ndiheni të lodhur.Eleminimi i bukës nga regjimi ushqimor do të shkaktojë gjithashtu probleme me jashtëqitjen dhe procesin e tretjes.Luhatje humori Karbohidratet rrisin nivelin e serotoninës neurotransmetuesit që na bën të ndihemi më mirë. /albeu.com/