Disa mënyra për t’u larguar plotësisht nga rrjetet sociale gjatë pushimeve

Shtuar më 06/07/2017, ora 11:48

Ka disa gjëra që mund të bëni për të shmangur internetin dhe rrjetet sociale kur jeni me pushime.Planifikoni më herëtPlanifikoni “ikjen” më herët, ashtu që të jeni në harmoni me aktivitetet në kalendarët e ekipit tuaj, shefit ose kompanisë. Edhe pse nuk do të mundeni t’iu përshtateni të gjithëve për të shfrytëzuar kohën tuaj kur ju të dëshironi, njerëzit me të cilët punoni sigurisht se do të çmojnë synimet tuaja të mira.Përgatituni para se të shkoni në pushimKryeni të gjitha përgatitjet para se të shkoni në pushim. Shikoni nëse jeni përgjigjur në të gjitha e-mailat e rëndësishëm, nëse jeni përgjigjur në pyetjet e kolegëve dhe keni përmbushur planet tuaja që plotësisht të “ jeni përjashtuar” gjatë pushimit. Vendosni përgjigjen automatike për e-mail gjatë pushimit, në mënyrë që kolegët, partnerët, apo klientët të jenë në dijeni se nuk do të mundeni që të përgjigjeni shpejt si zakonisht. Vendosni kufij Nëse puna juaj kërkon aktivitete shtesë online, vendosni kufijtë të cilët do t’ju mundësojnë që të relaksohuni sa më shumë që të jetë e mundur. Vendosni nëse do të shikoni dhe të përgjigjeni në e-maila dhe sa shpesh do ta bëni këtë gjatë ditës, ose të abstenoni në tërësi. Nëse do të mund të lini të gjitha pajisjet në shtëpi, të cilat nuk ju nevojiten në plazh, atëherë jeni në rrugë të mirë.Argëtohuni me sfida pa telefon të mençur.Pushimi nga të gjitha mjetet digjitale mund të shkaktojë ndjenjën e ankthit dhe të përjashtimit. Për të mbajtur “detoksimin tuaj digjital”, kërkoni ndihmën e njerëzve, të cilët udhëtojnë me ju. Luteni partnerin, fëmijët ose miqtë që t’ju kontrollojnë. Argëtohuni me sfida pa telefon të mençur. /albeu.com/