Disa këshilla si t’i mbani lulet në shtëpi

Shtuar më 10/07/2017, ora 13:43

Lulet edhe pse janë shumë të bukura kanë nevojë për shumë përkujdesje dhe kërkojnë disa kushte specifike, sidomos kur i mbani në shtëpi. Prandaj duhet të keni parasysh: Bimët të mbahen larg nga burimi i nxehtësisëNëse bimët gjenden në afërsi të trupave që lirojnë nxehtësi, patjetër duhet t’i largoni bimët Gjithashtu, mos i mbani bimët në afërsi të televizorët sepse bimët do të absorbojnë nxehtësinë dhe do t’u thahen rrënjët dhe gjedhet.Bimëve gjithashtu nuk u përshtatet as rrezatimi i televizorit.Ujitja e rregullt e bimëveUji është njëri ndër faktorët vendimtarë për zhvillimin e bimëve, andaj duhet pasur më së shumti kujdes. Pas ujitjes, dheu në saksi do ta lirojë tepricën e ujit në enën e vendosur nën saksi, ndërkaq atë ujë duhet eliminuar, sepse bimët nuk e duan lagështinë e tepërt. Temperatura dhe dritaDuhet pasur parasysh se disa bimëve u përshtaten këndet e errëta të dhomave, e disa të tjerave u përshtaten pozitat afër dritareve, gjithashtu duhet pasur kujdes edhe temperaturën. Temperatura e ulët (7-13 gradë) – bimët më të përshtatshme në temperaturë të ulët dhe në kënde të errëta të dhomave janë kokaret (Bulbous) dhe fieri (Filix).Të përshtatshme për temperaturë të ulët dhe kënde gjysmë të errëta të dhomave janë Aspidistra, Aracaria, Fatsia, Saxifraga.Për temperaturë të ulët dhe afër dritareve të përshtatshme janë: Nephrolepsis, Careus, Cyclamena, Hedera, Tradescantia. Temperatura mesatare (13-18 gradë) – kjo temperaturë dhe këndet e errëta janë të përshtatshme për Asplenium, Pteris, për disa lloje të palmave dhe për kokare (Bulbus).Temperaturat mesatare dhe këndet gjysmë të errëta të dhomave janë të përshtatshme për: Asparagusin, Fikusin, Begonian mbretërore, Filodendronin, Monsteran.Në dritë dhe në këto kushte të temperaturave do të mund të zhvilloheshin edhe Begonia, Echeveria, Hoya, Phoenix, Dracena. Temperatura e lartë (18-24 gradë) – këndet e errëta janë të përshtatshme për këto lloje bimësh: Billbergia, Fikusi, Peperomia, Syngonium.Në gjysmëhije vendosni Adiantumin, Calathean, Agloaneman, Pandanusin. Bimët të cilave u përshtatet temperatura e lartë dhe vendi afër dritareve janë: Aphelandara, Coleuesi, Zebrin, Cordyline, Codiaeumi. /albeu.com/