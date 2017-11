Disa këshilla për flokë me volum

Shtuar më 05/11/2017, ora 23:18

Nëse natyra ju ka dhënë flokë të hollë, është një punë e vështirë që t’u jepni volumin që doni, por edhe t’i mbani ato bukur pasi dilni nga shtëpia në mëngjes.Megjithatë ka një lajm të mirë për të gjithë: ekzistojnë disa mënyra që do t’ju vijnë në ndihmë.Bright Side na sjell një listë me këshilla të cilat do t’ju ndihmojnë që flokë t"> flokë t tuaj të duken shumë mirë.Flokë të shkurtër për më shumë volum Shumë stilist pajtohen se gjatësia optimale duhet të jetë mbi supe, pasi kështu krijohet përshtypja e një floku me më shumë volum . Gjithashtu flokë t"> flokë t në këtë gjatësi janë më të lehtë për t’u rregulluar.Model flokë sh"> flokë sh të çrregulltQë floku juaj të duket me më shumë volum përpiquni që të mos bëni një model të rregullt, përkundrazi. Një tjetër avantazh i këtij modeli flokë sh"> flokë sh është se përshtatet me çdo lloj fytyre.Disa nuanca ngjyrashJu mund të shtoni volumin e flokë ve duke përdorur jo vetëm gërshërë, por edhe ngjyra. Në ndihmë mund t’ju vijë metoda shatush me disa nuanca ngjyrash që kombinojnë me njëra tjetrën.Thajini flokë t"> flokë t me kokën poshtëNjë tharëse e zakonshme flokë sh"> flokë sh mund t’ju ndihmojë gjithashtu t’u jepni volum shtesë.Thjesht uleni kokën në mënyrë që flokë t"> flokë t tuaj të varen përpara fytyrës dhe drejtoni ajrin e nxehtë tek rrënjët.