Disa ide të veçanta si mund t'i përdoni pipëzat e mbetura (VIDEO)

Shtuar më 28/08/2017, ora 16:44

Ju ka shkuar ndonjëherë në mendje se çfarë mund të bëni me disa pipëza të mbetur në shtëpi.Edhe pse duket e vështirë në fakt është shumë e thjeshtë.Ju duhet vetëm që të keni gërshërë, një Glue Gun që të ngjisni lehtësisht pipat dhe pak pe.Ju mund të krijoni lehtësisht me to një kornizë për një fotografi, një mbajtëse për telefonin tuaj, të rregulloni sëbahsku disa kabuj të shpërndarë dhe madje edhe të krijoni një fyell të vockël.Për me tëpër në videon më lart që Albeu.com e përcjell për ju keni edhe instruksionet e duhura. /albeu.com/