Dieta më e famshme anti-celulit që trajton dhe parandalon shfaqjen e celulitit

Shtuar më 27/08/2017, ora 16:24

Jo rrallë herë celuliti ngatërrohet me yndyrë n apo kilogramët e tepërt, por ajo që nuk dinë femrat është se celuliti nuk zgjedh vetëm femrat mbipeshë!Të jesh e dobët nuk do të thotë që nuk mund të kesh celulit dhe e anasjellta femrat e kolme jo gjithmonë vuajnë nga celuliti.Disa mite duhet të ndaloni së besuari.Niveli i lartë i estrogjenit stimulon formimin e yndyrë s. Hormoni femëror luan një rol të rëndësishëm në prishjen e lidhjeve të kolagjenit në lëkurën tuaj duke shkaktuar strije dhe celulit.Të qenurit mbi peshë është një faktor kryesor që shkakton celulit, ndaj një dietë e pasur në perime dhe regjimi i rregullt ushqimor, do t’ju ndihmojë të rivendosni ekuilibrat në organizmin tuaj, shkruan Living.Gjaku mbart dhe transporton të gjithë përbërësit e shëndetshëm dhe oksigjenin në të gjithë trupin tuaj, duke pastruar këtë të fundit nga lëndët toksike. Qarkullimi i dobët shkakton tkurrje të fibrave duke çuar në krijimin e celulitit.E fundit por jo më pak e rëndësishme, mungesa e aktiviteti përkthehet në një stil jetese jo të shëndetshëm.Per te parandaluar krijimin e celulitit ka nje diete anti-celulit. Më shumë sesa një dietë ky është një regjim që ju ndihmon të humbisni një ose dy kilogramë, por efekti më i dukshëm është ai estetik: silueta shfaqet menjëherë më e thatë dhe e tonifikuar, fryrja zhduket, këmbët shfryhen.Ushqimet që lejohenMISHRAT: mish i pjekur viçi, eskallop viçi, fileto viçi dhe lope , kon-trofileto lope , rosto viçi, mish lepuri dhe mish kaliSHPEZËT: mish pule (pa lëkurë), gjel deti, fazan, pulë faraonaSALLAMET ME FETA: bresaola, proshutë gjel deti, proshutë pulePESHQIT: kocë, gjuhëz, merluc, sardele , ton, peshk shpatë, salmon, salmon i tymosur, qefull, barbun, sardele aliçi, fruta deti, gaforreVEZËT: e pulës, thëllëzësBULMETRAT: djathë pa yndyrë (të jenë me më pak se 5% yndyrë), qumësht i skremuar dhe kos pa yndyrë (0% yndyrë)PROTEINA VEGJETALE: djathë tofu, seitan, qumësht soje (dy gota në ditë), kos soje (dy kupa në ditë)Ushqimet e ndaluaraMISHRAT: brinjë lope , biftek lope mish qengji, mish derri, pata, rosaSALLAMET ME FETA: proshutë, spek, pançetë, sallam, mortadelëPESHQIT: sardele të konservuara, sardele aliçe të konservuara, ton i konservuarBULMETRAT: djathëra të stazhion-uara, djathëra kremoze, mocarela, qumësht dhe kos me yndyrë. /albeu.com/