Cilat lloje të orizit janë më të shëndetshme se ai i bardhë

Shtuar më 20/07/2017, ora 22:02

Ka më shumë se 40.000 lloje të orizit, duke përfshirë varietete të bardha, kafe , zi dhe të egra.Secili lloj me karakteristikat e ndryshme ushqyese, përfitimet dhe pikat që diskutohen në lidhje me mënyrën se si janë kultivuar, përpunuar dhe përgatitur. Orizi , në një formë ose në një tjetër, është një nga ushqimet më të rëndësishme në botë dhe ka qenë ndoshta për mijëra vjet.Sot, orizi basmat nga India, jasemini nga Tajlanda dhe Arborio nga Italia po rriten në popullaritet në mesin e më shumë se 40.000 llojeve, duke përfshirë oriz të gjatë, të mesëm dhe të shkurtër të grurit, si dhe kafe oriz të verdhë, vjollcë, Kuqe, e zezë dhe hije në mes, secila me teksturë delikate dhe variacione në shije.Studimet tregojnë se lloji ngjyrë kafe ndikon pozitivisht në sistemet kardiovaskulare, ndihmon tretjen e ushqimit, trurin dhe nervat dhe përmban antioksidantë të fuqishëm për një shumëllojshmëri të gjerë të sëmundjeve, nga hipertensioni në kancer deri në obezitet.Ju mund të keni dëgjuar se orizi ngjyrë kafe është më I mirë për ju se versioni i bardhë.Teknikisht, kjo është e vërtetë, por mënyra se si rritet duhet të merret në konsideratë, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme që të jemi në hap me informacionet e reja dhe të dijmë rrugën të cilën ushqimet kanë marrë për në tryezën tënde. Oriz i bardhë siguron më shumë tiaminë (25 për qind të vlerës së rekomanduar ditore), acid folik dhe kalcium, por orizi i egër ka një profil më të gjerë ushqimor në përgjithësi, duke dhënë 10 për qind të DV në folatë, vitaminë B6 dhe niacinë dhe tetë për qind secili në riboflavin në çdo një filxhan që shërben.Nga ana krahasuese, orizi i egër është më i dendur me lëndë ushqyese, plus ka më pak kalori dhe karbohidrate sesa orizi i bardhë.Mineralet janë një tjetër atribut kryesor në oriz ngjyrë kafe . Kjo shije e njëjtë me një filxhan siguron 15 për qind të fosforit që ju duhet në një ditë, së bashku me të njëjtën sasi të zinkut (të dyja thelbësore për zemrën, nervin dhe funksionin e muskujve) dhe magnezin, shkruan Telegrafi. Oriz ngjyrë kafe është një zgjedhje më e mirë për njerëzit që duan të humbin peshë, sepse ju bën të ndiheni të ngopur për kohë më të gjatë. /albeu.com/