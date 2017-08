Çfarë tregon forma e veshit për karakterin e njerëzve?!

Shtuar më 25/08/2017, ora 16:28

Veshët formohen në çastin e lindjes dhe gjatë jetës pësojnë ndryshime, sidomos te meshkujt. Ata janë në rritje të vazhdueshme, edhe pse shumë të ngadaltë. Nëse dëshironi të mësoni si është karakteri i dikujt dhe çfarë prirjesh ka, shikojini veshët. Personat narcisë kanë veshë të rrumbullakët, dëshirojnë të jenë në qendër të vëmendjes, dhe do bëjnë çdo gjë që të arrijnë qëllimin. I kushtojë rëndësi miratimit të ambientit për gjithë atë që bëjnë, janë të shoqërueshëm, me humor të mirë dhe gjatë jetës kanë shumë miq.Njerëzit dominues kanë llapa veshesh të theksuara dhe shumë të rrumbullakëta, ndërsa te personat e tërhequr i kane të bashkuara me kokën. Duken të rrafshëta, sikur nuk i kanë fare.Shakxhinjtë kanë vesh në formë gjysmëhëne. Ata janë gjithmonë të gatshëm që të ndihmojnë dhe janë miqësorë. Problemi është se dëgjojnë të tjerët më shumë se ç’duhet dhe humbasin qëndrimet e veta.Njerëzit e kujdesshëm dhe të besueshëm kanë veshë në formë katrore. Janë të përgjegjshëm prandaj edhe mund të mbështeteni gjithnjë te ta. /albeu.com/